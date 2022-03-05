Бухгалтеры советуют, в каких банках не под санкциями можно сейчас открыть валютный счет

Бухгалтеры рассказывают, что некоторые банки не открывают сейчас валютные счета. И советуют, в каких банках, не попавших под санкции, можно сейчас открывать валютные счета и спокойно по ним работать.
Вопрос обсуждают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
«Подскажите пожалуйста, кто сейчас открывает валютные счета? У некоторых банков приостановлено открытие счетов для юридических лиц на неопределённое время».
В комментариях назвали банки:
- «Тинькофф»,
- «Райффайзен»,
- Банк «Санкт-Петербург»;
- «Уралсиб».
Еще упоминали «Сбер» и банк «Левобережный». Правда, «Сбер» под санкциями, но не столь сильными.
Коллеги, Facebook со вчерашнего дня в России блокируют. И потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» экстренно переехал в Telegram. Рассказываем, как им правильно пользоваться.
Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.
Да, немного непривычно, но привыкнуть можно.