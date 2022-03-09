Бухгалтеры обсуждают уход из профессии из-за происходящих событий

Кто-то из бухгалтеров давно устали от профессии, даже не из-за происходящего. Но не знают, куда уходить. Кто-то переучиваются. А кому-то все нравится, ведь кризис когда-нибудь пройдет. И уходить из профессии они не будут.

«В связи с происходящими событиями ни у кого не отвалилось желание заниматься этой профессией?», обсуждают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что и без этих событий желания в бухгалтерии работать нет. Но не знают, куда уходить. Кто-то в декрете, кто-то учится на юридическом. А кто-то с сарказмом пишет, что будут востребованы фермеры.

А кому-то все нравится, никуда уходить не собираются, и считают, что после кризиса будет рост. Более того, пишут, что бухгалтер сейчас — это дорогой сотрудник, который сочетает в себе много компетенций:

«На самом деле, современный бухгалтер — это уникальный специалист, работающий на стыке бух. учета, налогообложения, юриспруденции и информационных технологий. В принципе, надо для себя осознать, что это очень дорогой набор компетенций».

Коллеги, Facebook сейчас в России блокируют. И потому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» на прошлой неделе переехал в Telegram.

Рассказываем, как им правильно пользоваться.

Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.

Не так удобно, как раньше, но пользоваться можно.