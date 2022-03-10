Налоговики смогут заводить уголовку не только по проверкам, но и по предпроверочному анализу?

Юристы спорят, насколько поправки по запрету следователям заводить уголовные дела по налоговым преступлениям облегчат жизнь бизнесу. Есть опасения, что будут заводить не только по результатам проверок, но и по предпроверочному анализу, к примеру.

Об этом рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

По его словам, коллеги из адвокатского сообщества сейчас активно обсуждают поправки с запретом для следователей СКР возбуждать уголовные дела по налоговым составам без инициативы от налоговиков. И выразил мнение, что не так уж там все радужно.

«Я бы не был так оптимистичен. Читаем законопроект.

Поводом для возбуждения уголовного дела, служат только материалы, которые направлены налоговиками для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Мне, например, пока не очень понятно, речь идёт о направлении материалов налоговой проверки, когда налогоплательщик не оплатил по решению?

Или речь идёт о материалах предпроверочного анализа, например. Трактовка сильно расплывчатая. Как бы всё это не выглядело, как обычный популизм...».

В комментариях считают, что это просто возврат ФНС полномочий по контролю за возбуждением уголовных дел, которые она утратила в 2015. А кроме того, считают, что по предпроверочному анализу нельзя заводить дело, поскольку он не указан в УК.

Вот как считает адвокат Павел Астапенко, партнер в АБ CTL:

«Там же написано не просто про отправку материалов, а про отправку материалов в соответствии с НК, нормы которого не предусматривает направление предпроверочного анализа, а только итоговые материалы проверки и только в случае игнорирования требования об уплаты».

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