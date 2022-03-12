🔃 Денежные переводы из зарубежья банки выдают людям только в рублях

ЦБ внес уточнения во временный порядок выдачи средств с валютных счетов граждан. Он действует с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Выдача долларов будет по курсу банка. Но сумма не должна быть меньше той, что рассчитана по курсу ЦБ.

Имеется в виду курс ЦБ для конвертации других валют в доллары.

Кроме того, с сегодняшнего дня (12 марта) временный порядок выдачи наличной валюты дополнен новыми нормами.

Они касаются перевода средств без открытия счета и средств, учитываемых банками как остаток на электронных кошельках.

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

Пересчет идет по курсу банка, а выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ.

Напомним, с любого валютного счета, в том числе в евро, деньги выдаются только в долларах в сумме не более 10 $ тыс. Остальное — в рублях.

Кстати, накануне ЦБ отменил комиссию за выдачу долларов с валютного счета. Если с вас ее уже взяли, деньги вернут. Правила возврата смотрите в нашей таблице.