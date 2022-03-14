⚡️ Россияне жалуются на глобальный сбой у Wildberries

Число сообщений о неполадках у интернет-магазина Wildberries 14 марта растет: пользователи по всей России сообщают о проблемах с приложением, сайтом, отслеживанием заказов. У многих пропали данные о текущих заказах.

Редакция проверила приложение лично, и вот как выглядит личный кабинет при наличии текущих заказов:

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На 9.00 мск ситуация, по данным сервиса downdetector.ru, выглядит так:

А вот процент самых частых проблем:

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.