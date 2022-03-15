Сервисы VPN будут блокировать и дальше

В России заблокировали 20 популярных сервисов VPN, и на этом Роскомнадзор не остановится.

Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — сказал он.

По его словам, Роскомнадзор ежедневно работает по блокировке VPN, «это не такая простая задача, но она выполняется».

В списке VPN-сервисов, которые попали под санкции Роскомнадзора, оказались Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN, пишет ixbt.ru.

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