Налоговики прислали требование сразу после сдачи декларации по УСН, не видят взносы. Бухгалтеры советуют, как отвечать

Бухгалтеры объясняют, что отвечать налоговикам, если они требуют подтвердить уплату страховых взносов. Достаточно расписать суммы взносов и приложить копию 4-ФСС. А еще советуют позвонить инспектору и уточнить, чего они хотят.

«Пришло требование из налоговой. Необходимо подтвердить суммы уплаченных страховых взносов, заявленных в налоговой декларации, форма 4-ФСС и ОСВ. Компания применяет доходы 6%. Им платежные поручения отправить с отметкой банка? Каким образом подтвердить?» — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Причем, вчера сдали декларацию по УСН, сегодня уже требование прилетело

В комментариях советуют позвонить по телефону, который указан в требовании, и выяснить, чего налоговики от компании хотят. А еще посоветовали запросить сверку с налоговой.

А вот более обстоятельный совет:

«Это автотребование. ИФНС не видит данных по ФСС. Поэтому расписываете платежи (таблицу по уплаченным страховым взносам из КУДиР можно приложить), копию 4-ФСС, отчёт годовой с отметками о приеме. Этого обычно достаточно».

Еще прозвучало мнение, что, если инспектор не увидел ошибок в декларации по УСН, он не может требовать документы (п. 3 ст. 88 НК). Однако в статье указано не только об ошибках, но и о противоречиях сведениям, которые у налоговиков уже есть.

А в этом случае они просто не видят данные по ФСС, видимо, решили вот так притянуть.