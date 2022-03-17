Налоговые проверки

Налоговики прислали требование сразу после сдачи декларации по УСН, не видят взносы. Бухгалтеры советуют, как отвечать

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Бухгалтеры объясняют, что отвечать налоговикам, если они требуют подтвердить уплату страховых взносов. Достаточно расписать суммы взносов и приложить копию 4-ФСС. А еще советуют позвонить инспектору и уточнить, чего они хотят.

«Пришло требование из налоговой. Необходимо подтвердить суммы уплаченных страховых взносов, заявленных в налоговой декларации, форма 4-ФСС и ОСВ. Компания применяет доходы 6%. Им платежные поручения отправить с отметкой банка? Каким образом подтвердить?» — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Причем, вчера сдали декларацию по УСН, сегодня уже требование прилетело

В комментариях советуют позвонить по телефону, который указан в требовании, и выяснить, чего налоговики от компании хотят. А еще посоветовали запросить сверку с налоговой.

А вот более обстоятельный совет:

«Это автотребование. ИФНС не видит данных по ФСС. Поэтому расписываете платежи (таблицу по уплаченным страховым взносам из КУДиР можно приложить), копию 4-ФСС, отчёт годовой с отметками о приеме. Этого обычно достаточно».

Еще прозвучало мнение, что, если инспектор не увидел ошибок в декларации по УСН, он не может требовать документы (п. 3 ст. 88 НК). Однако в статье указано не только об ошибках, но и о противоречиях сведениям, которые у налоговиков уже есть.

А в этом случае они просто не видят данные по ФСС, видимо, решили вот так притянуть.

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