Если ККТ не поддерживает режим без бумажных чеков, бухгалтеры советуют заклеить датчик лентопротяжки

Бухгалтеры рассказывают, как можно в 1С настроить отправку электронных чеков, чтобы сэкономить на кассовой бумаге. Но предупредили, что некоторые ККТ не поддерживают такой режим.

«Хотим попробовать по максимуму перейти на электронные чеки. Вопрос: какие-то разрешения на обработку перс. данных нужно брать?» — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что если отправлять через сервис налоговой «Мои чеки онлайн», то никакого соглашения для персональных данных не надо.

Либо советуют онлайн-форму с галочкой о согласии, или личное заявление о согласии получать чеки на электронную почту или телефон.

А еще написали, как отправку электронных чеков можно настроить в 1С:

«Если 1С УТ 11 или 1С Розница, то есть возможность не печатать бумажные чеки — но не все ККТ поддерживают такой режим, надо уточнять свою модель».

А по поводу персональных данных написали, что четкого ответа от ведомств нет, ФНС это не интересует. Для них главное, чтобы чек покупателю долетел. А для ККТ, которые не поддерживают режим без бумажных чеков, посоветовали заклеить чем-нибудь непрозрачным (изолента, стикер бумажный) датчик лентопротяжки на ККТ. Пробиваться и уходить в ОФД чеки будут, но печататься на ленте — нет.

Читайте также: бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги А4, чековой ленты и картриджей для принтеров.