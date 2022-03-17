Налоговики заставляют директора фирмы-нулевки открыть расчетный счет. Им больше некого проверять?

Налоговики вызвали на допрос директора компании-нулевки и потребовали открыть расчетный счет. Иначе грозят внести компанию в некие списки. Вообще, компания не обязана этого делать.

Вопрос задали в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В конце прошлого года зарегистрировали компанию, уставный капитал еще не успели оплатить, так как по закону это можно в течение 4 месяцев после регистрации сделать. Сдают нулевую отчетность, аренду платит директор с личной карты. Директора вызывают на допрос налоговики и настоятельно ему советуют открыть расчетный счет., иначе включат компанию в некие «расстрельные списки». А вопрос в том, можно ли открыть расчетный счет, оплатить уставный капитал, продолжать сдавать нулевую отчетность и не вести деятельность.

В комментариях пишут, что два года фирма висит без расчетного счета, нулевую отчетность сдавали, никто не трогал. А у кого-то, наоборот, подобная ситуация — налоговики рекомендуют открыть расчетный счет, или грозятся постоянно на адрес приезжать.

Вообще, компания по закону не обязана открывать расчетный счет просто так, чтобы он у нее был. Уставный капитал можно внести в кассу, главное — минимальный размер в 10 тысяч рублей можно вносить только деньгами. А потому, действия налоговиков похожи на некую самодеятельность, стоит пожаловаться.