Предпринимателя-депутата задержали за взятку налоговику. Налоговик сейчас под домашним арестом

В Калининградской области задержали предпринимательницу, которая дала взятку начальнику отдела камеральных проверок ИФНС. Предпринимательница — еще и депутат городского округа.
Взятку, по версии силовиков, она передавала не лично, а через посредника — еще одного налоговика. Начальник отдела получил полтора миллиона, взамен он должен был не проводить проверку в фирме депутата. А повод для проверки был — она задолжала бюджету больше 50 миллионов рублей.
Уголовное дело завели по ч. 5 ст. 291 УК (взятка должностному лицу через посредника), ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взятке).
В служебных кабинетах и офисах фигурантов дела оперативники провели обыски, изъяли крупные суммы в валюте и рублях.
Предпринимателя заключили под стражу, начальника отдела налоговой инспекции — под домашний арест, а с посредника взяли подписку о невыезде.
По материалам пресс-службы регионального МВД.
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