Если налоговики требуют поднять зарплаты в компании — это можно использовать, чтобы реально их поднять, советуют бухгалтеры

Бухгалтеры обсуждают, что ответить налоговикам на требование налоговиков поднять зарплаты в компании выше средних по отрасли. Например, инспекторы посчитали низкой зарплату в 100 тысяч для секретаря.

Бухгалтеры советуют этим пользоваться, как доводом, чтобы реально поднять зарплату.

Рассказал наш подписчик.

«Есть у меня на обслуживании НКО, в ней два человека — директор и секретарь. Сегодня прилетает требование из ИФНС. Их не устраивает средняя зарплата в 100 тысяч, и они хотят среднюю по отрасли, 162 тысячи. Вот мне очень хотелось ехидно спросить у инспектора, а что, секретари у нас теперь более 100 тысяч получают? Или директор, который руководит одним сотрудником, должен как-то сильно больше 162 тысяч получать?

Где они берут такие безумные зарплаты? И это НКО. По уставу коммерческой деятельности нет, только членские взносы. Их поднимешь — разбегутся те, кто пока ещё с нами. Так им и написала».

В комментариях пишут, что в умении достать человека с налоговой могут соперничать только таможня и статистика. А заодно посоветовали просто выдохнуть и ответить налоговикам, что зарплата выше МРОТ. Поднимать ее выше средней по отрасли обязанности нет.

Еще советуют обернуть ситуацию в свою пользу — использовать это как довод поднять зарплату в компании. Мол, уже и налоговики интересуются, не вышло б чего.