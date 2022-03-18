Если контрагент ошибочно перечислил деньги, налоговики не должны с них брать налог. Но придется отписаться на требование

Бухгалтеры обсуждают, потребуют ли налоговики 6% УСН, если компании ошибочно перечислили деньги, а теперь их нужно вернуть. Советуют сумму не включать в декларацию, а потом просто пояснить ответом на требование.

«ИП на УСН, контрагент ошибочно перечислил деньги, написал письмо и просит вернуть. Когда вернём, налоговая 6 процентов не потребует?» — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что нет, не потребует. Но советуют вернуть до конца квартала, иначе придется включать в налогооблагаемую базу.

А еще один совет — подать декларацию без этой суммы, дождаться требования от налоговиков (а оно точно будет, на счет зашла одна сумма, а указана другая). А в ответ нужно написать пояснения, что был возврат, вот платежка. Им этого должно хватить.