Если ИП не хватает денег на налоги, лучше прекратить деятельность, считают бухгалтеры

Бухгалтеры советуют, как поступить ИП, если у него не хватает денег на уплату налогов, а отсрочку не дают. Проще всего — не копить долги, а закрываться и постепенно выплачивать, что уже есть. Занижать доход в декларации лучше не стоит.

«У ИП полный провал с деньгами. В апреле надо подавать декларацию УСН и доплачивать налог за 2021, УСН 6%. Если подать немного изменённую декларацию и заплатить маленький налог, а когда будет немного лучше с финансами, подать уточнённую и пени? Какая вероятность, что ИФНС запросит у банка выписку и начислит штраф? Надо как-то выживать, никакой отсрочки мы не дождались» — спросили в телеграм-канаде «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях пишут, что все зависит от города. Автор уточнила, что речь про Санкт-Петербург. Кто-то так делал: занизили доходы, через месяц уточнились и доплатили.

Но как правило, сами налоговики вручную не проверяют, все смотрит машина: она же автоматически и выдает требование. Поэтому есть примерно 3 месяца, чтобы успеть накопить денег, уточниться и доплатить. Бухгалтеры считают, что так стоит делать, только если точно уверены, что получится закрыть задолженность.

А вот если нет, то можно просто закрыть ИП: долги перейдут на физлицо, и можно будет постепенно их выплачивать.

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