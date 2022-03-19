В терминалах от Сбера можно отключить печать второго чека, для экономии ленты

Бухгалтеры рассказали, что терминалы от Сбера можно обновить через поддержку, чтобы он бумажные чеки не печатал.

Рассказали в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

«У всех, у кого не интегрированные терминалы Сбербанка: сегодня обновили терминалы через техподдержку, отменили печать второго чека на терминале. Экономия ленты на терминале 50%. Нужно звонить в техподдержку, соединится с оператором, попросить убрать печать второго чека».

С учетом, что бухгалтеры жаловались на дефицит кассовых лент, и даже предлагали заклеивать скотчем датчик лентопротяжки, если ККТ не поддерживает только электронные чеки, экономить на бумаге будут сейчас все.

Даже ФНС обещала не штрафовать, если покупателю бумажный чек не дадут, достаточно электронного.