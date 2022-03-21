Налоговики грозят клинингу проверками и доначислениями

Налоговики пообещали показательные проверки клининговым компаниям, которые не согласились добровольно уточниться после февральского «предупредительного» вебинара ФНС.
Чтобы избежать ВНП в течение 2022 года, компании должны были до конца февраля уточниться по рекомендациям ФНС: доля вычетов по НДС не более 30%, доля зарплатных налогов в выручке — не менее 13%. Кроме того, необходимо было стать участником Инфоресурса ФМ.
Как следствие обеления, число участников этого ресурса должно было резко вырасти. На дату проведения вебинара (8 февраля) их было 659. Сейчас их 670.
По материалам журнала Infoclean.
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