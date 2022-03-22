Банкам рекомендуют подключаться к платформе «Знай своего клиента»

Центробанк пригласил банки подключаться к ЗСК в пилотном режиме, чтобы они могли протестировать свое оборудование и подготовиться к ее запуску с 1 июля 2022 года.

По мнению регулятора, запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и кредитные организации, поскольку внимание сконцентрируют на высокорисковых клиентах. А таких менее 1% от всех компаний и ИП, считают в ЦБ.

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