Банкам рекомендуют подключаться к платформе «Знай своего клиента»

Центробанк пригласил банки подключаться к ЗСК в пилотном режиме, чтобы они могли протестировать свое оборудование и подготовиться к ее запуску с 1 июля 2022 года.
По мнению регулятора, запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и кредитные организации, поскольку внимание сконцентрируют на высокорисковых клиентах. А таких менее 1% от всех компаний и ИП, считают в ЦБ.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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