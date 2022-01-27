Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты

Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.
Суть в том, что компании, которые поймали на подозрительных операциях (обналичка, отмывание денег, финансирование неугодных лиц), исключат из ЕГРЮЛ. ИП это тоже касается, их будут исключать из ЕГРИП.
На «Клерке» неоднократно об этих поправках писали:Прокомментировал Иван Кузнецов, основатель и руководитель «Комплаенс Решения»:
- Очередное сближение налогового и банковского контроля. Еще одно основание быть исключенным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП — ст. 7.8 115-ФЗ, которая будет действовать с 01.10.2022 г. Организации или ИП может быть отнесена банком (на основании информации ЦБ) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. В течение 6 месяцев клиент банка может обжаловать в Межведомственной комиссии присвоение ему высокой степени риска.
Если клиент не обратился в комиссию, обратился с нарушением срока или получил отказ, который не обжаловал в суде, или в случае вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, организацию или ИП исключат из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).Смысл и цели закона — понятны, а вот как будет применяться — вопрос. Борьба с легализацией всегда проходила под девизом «Лес рубят — щепки летят».
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