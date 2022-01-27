Из-за новых мер по борьбе с обналом могут пострадать невиновные, считают эксперты

Поправки в закон о противодействии отмыванию денег о том, что подозрительные компании будут принудительно ликвидировать, вызывают опасение у экспертов. Нет точного понимания, как это будет работать, и не попадут ли под раздачу невиновные.

Суть в том, что компании, которые поймали на подозрительных операциях (обналичка, отмывание денег, финансирование неугодных лиц), исключат из ЕГРЮЛ. ИП это тоже касается, их будут исключать из ЕГРИП.

Прокомментировал

- Очередное сближение налогового и банковского контроля. Еще одно основание быть исключенным из ЕГРЮЛ и ЕГРИП — ст. 7.8 115-ФЗ, которая будет действовать с 01.10.2022 г. Организации или ИП может быть отнесена банком (на основании информации ЦБ) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. В течение 6 месяцев клиент банка может обжаловать в Межведомственной комиссии присвоение ему высокой степени риска.

Если клиент не обратился в комиссию, обратился с нарушением срока или получил отказ, который не обжаловал в суде, или в случае вступления в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований заявителя отказано, организацию или ИП исключат из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Смысл и цели закона — понятны, а вот как будет применяться — вопрос. Борьба с легализацией всегда проходила под девизом «Лес рубят — щепки летят».