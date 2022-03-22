VPN-сервисы хотят запретить, но обещают людей за них не наказывать

Власти обещали запретить использовать VPN-сервисы, но исключили ответственность физлиц за то, что они будут ими пользоваться.
Об этом заявил сенатор Андрей Клишас.
«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — заявил он.
Цитата по «РИА Новости».
Кстати говоря, о системе для блокировок VPN за 19,9 миллионов рублей сообщали еще в 2020 году. После санкций и начала блокировок иностранных ресурсов и соцсетей в начале марта 2020 года, приложения VPN стали самыми скачиваемыми. После чего власти сообщили, что будут и дальше блокировать сервисы VPN.
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