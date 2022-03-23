Переплату по патенту налоговики должны зачесть сами. Но некоторые бухгалтеры считают, что им для этого надо письмо написать

Если у ИП переплата по патенту, налоговики обязаны ее зачесть. Однако часть бухгалтеров считает, что для этого писать ничего налоговикам не надо, а часть — что надо. А как вы думаете?
«Коллеги, если у ИП на патенте осталась переплата за прошлый год, зачтут автоматом в счёт платежа за текущий период? Или стоит для подстраховки отнести заявление на зачёт?», — спросили в телеграм-канадле «Красный уголок бухгалтера».
В комментариях пишут, что все зачтут автоматом, но в некоторых инспекциях налоговики просят написать письмо. Потому стоит, наверное, в самой инспекции спросить, нужно ли им это письмо, или нет. Причем, мнения разделились примерно пополам — половина пишут, что зачтут так, а половина — что надо письмо писать.
Просим поучаствовать в опросе.
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