Банки будут обязаны в течение 10 дней отдавать силовикам все данные о ваших вкладах

Банкам определили срок, в который они будут обязаны сообщать информацию о счетах и вкладах по решению суда. В итоге срок будет 10 дней, хотя поначалу хотели сделать 3 дня. Если что, банки и сейчас обязаны давать информацию, просто им сроки прописали.

Госдума приняла законопроект № 471754-7 в третьем чтении. Он вносит поправки в ч. 5 ст 25 ФЗ «О банках и банковской деятельности», где появляется отсылка на срок, в который банкам предписано передавать правоохранителям информацию по операциям и счетам компаний, а также по операциям, счетам и вкладам физлиц.

Сейчас там сроков нет, хотя обязанность была и раньше. Так что сильно нового ничего там не появилось.

А сам срок прописывают в другой закон, «Об оперативно-розыскной деятельности», статья 9. Срок устанавливают в 10 дней, с момента получения постановления суда.

В силу новые нормы вступят через 10 дней после официального опубликования закона. Сейчас его только направили в Совфед.