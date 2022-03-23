Если требование незаконное, потребуйте в ответ у налоговиков уточнений, советуют бухгалтеры

Налоговики прислали требование якобы по камеральной проверке, но на самом деле оно вне рамок, да и информация им нужна за 2020 год. Бухгалтеры советуют в ответе уточнить у налоговиков, какая именно сделка их интересует.

«Подскажите, как вы отвечаете на требования от налоговой, где вне рамок камеральной проверки, и спрашивают за 2020 год. Как можно грамотно ответить с законными основаниями?», — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

В комментариях спросили, по какой статье требование. Автор пишет, что по статье 88 НК, которая о камеральных проверках. На что ответили, что требование неправомерное — если «вне рамок», то статья должна быть 93.1, п. 2, п 2.1.

И заодно указали, что если требование «вне рамок», то налоговики должны указать конкретную сделку, которая их интересует. Например, номер и дату договора/УПД/накладной.

А если нет конкретной сделки, советуют смело писать:

«В соответствии п. 2 ст. 93.1 НК, вне рамок налоговой проверки можно запрашивать документы или информацию только по конкретной сделке. В связи с чем, просим вас указать номер и дату сделки которая вас интересует».

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