ФНС будет принимать отчет от иностранных фирм по скану доверенности

До 28 марта иностранные фирмы должны сдать в ФНС сведения об участниках и бенефициарах. Но не у всех сейчас есть такая возможность. Налоговики объявили послабление — сдать отчет может представитель по скану доверенности.

Иностранная фирма может выдать человеку из России простую доверенность на любом языке. Можно прислать скан. Здесь надо сделать нотариальный перевод на русский язык.

По этой доверенности можно представить сведения за иностранную фирму.

Но потом до 31 декабря 2022 года уже сама фирма должна представить в ИФНС удостоверенную должным образом доверенность.

Тогда налоговики будут считать, что сведения сданы в срок и штрафа не будет.

Об этом говорится в письме ФНС № ШЮ-4-13/3449@кс от 22.03.2022.

Сначала хотели сдвинуть сдачу отчета иностранными фирмами по ст. 23 НК с 28.03.22 на 31.12.22. Такую норму внесли в законопроект, но в итоге закон принят без этой поправки.

Когда иностранные фирмы должны сдавать эти сведения — смотрите в нашей таблице здесь.