Новую уголовку для бухгалтеров принимать не будут. Но только пока

Проект закона со статьями о налоговом мошенничестве и фальсификации бухотчетности для УК будут дорабатывать.
Об этом сообщают на сайте Госдумы.
На «Клерке» писали об этом законе: бухгалтеров скоро будут сажать по новым уголовным статьям. В частности, в проекте закона была статья за предоставление услуги по продаже бумажного НДС (предлагалось внедрить статью 173.3 УК РФ).
Пока непонятно, нужна ли техническая доработка проекта, или пересматривать будут саму концепцию законопроекта. Но, по мнению главы РСПП Александра Шохина, сейчас везде принимаются антикризисные меры, и ужесточение наказаний для бизнеса точно воспримут негативно, подытожил он.
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