Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» хотят льготы айтишников

В компаниях указали на то, что фактически их бизнес относится к ИТ-отрасли, но на практике льготами они пользоваться не могут.
«Сейчас практически отсутствуют адресные меры поддержки для ИТ-компаний на российском рынке e-commerce», — говорится в письме, адресованном Михаилу Мишустину.
Для ИТ-бизнеса ставка налога на прибыль снижена до 3 %, а скоро она и вовсе обнулится). НДС нет, страховые взносы — 7,6 %.
Но одно из условий применения льгот — соблюдение доли профильных доходов. В них не включается агентское вознаграждение за доступ к ПО платформы, подписка, рекламная модель и др. — все то, на чем зарабатывают маркетплейсы.
Компании также просят решить проблему двойного НДС при работе с Казахстаном и Белоруссией, передает РБК.
Какие налоговые льготы для IT-компаний действуют в 2022 году – читайте тут.
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