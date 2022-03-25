Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» хотят льготы айтишников

В компаниях указали на то, что фактически их бизнес относится к ИТ-отрасли, но на практике льготами они пользоваться не могут.

«Сейчас практически отсутствуют адресные меры поддержки для ИТ-компаний на российском рынке e-commerce», — говорится в письме, адресованном Михаилу Мишустину.

Для ИТ-бизнеса ставка налога на прибыль снижена до 3 %, а скоро она и вовсе обнулится). НДС нет, страховые взносы — 7,6 %.

Но одно из условий применения льгот — соблюдение доли профильных доходов. В них не включается агентское вознаграждение за доступ к ПО платформы, подписка, рекламная модель и др. — все то, на чем зарабатывают маркетплейсы.

Компании также просят решить проблему двойного НДС при работе с Казахстаном и Белоруссией, передает РБК.

Какие налоговые льготы для IT-компаний действуют в 2022 году – читайте тут.