Сколько стоит составить 3-НДФЛ при продаже квартиры? Бухгалтеры сошлись на тысяче рублей

«Поделитесь пожалуйста опытом в оплате за бухгалтерские услуги. Меня попросили сделать 3-НДФЛ при покупке и продаже квартир. Сделок сразу около 10. Сколько может стоить эта услуга?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях попросили уточнить регион, поскольку цены могут различаться. А кто-то сразу называет по 150 рублей за каждую 3-НДФЛ. Итого 3 тысячи рублей. Но регион тут не указали.

В Москве, пишут, 3000 рублей стоит одна декларация. Нижний Новгород — от 800 до 1000 рублей. В Омске — 400-600 рублей.

Среднюю цену по регионам назвали 1000 рублей, а с учетом стоимости бумаги, бухгалтеры в большинстве посчитали ее адекватной.