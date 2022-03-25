3-НДФЛ

Сколько стоит составить 3-НДФЛ при продаже квартиры? Бухгалтеры сошлись на тысяче рублей

Бухгалтеры обсуждают, сколько будет стоить услуга составить 3-НДФЛ по сделке с куплей-продажей квартиры. Цена сильно зависит от региона, а в среднем — 1000 рублей за декларацию.

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«Поделитесь пожалуйста опытом в оплате за бухгалтерские услуги. Меня попросили сделать 3-НДФЛ при покупке и продаже квартир. Сделок сразу около 10. Сколько может стоить эта услуга?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях попросили уточнить регион, поскольку цены могут различаться. А кто-то сразу называет по 150 рублей за каждую 3-НДФЛ. Итого 3 тысячи рублей. Но регион тут не указали.

В Москве, пишут, 3000 рублей стоит одна декларация. Нижний Новгород — от 800 до 1000 рублей. В Омске — 400-600 рублей.

Среднюю цену по регионам назвали 1000 рублей, а с учетом стоимости бумаги, бухгалтеры в большинстве посчитали ее адекватной.

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