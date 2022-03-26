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В ЦЗН окажут психологическую помощь людям, которым грозит увольнение

В 2022 году центры занятости будут помогать не только с поиском временной работы тем, чьи предприятия остановили работу, но и с психологической поддержкой.

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Такая норма есть в проекте постановления правительства, которое рассмотрели на заседании РТК.

Поддержку окажут работникам, которые находятся под риском увольнения по инициативе работодателя, пребывают в отпуске без содержания или отправлены в простой.

Кстати, этой же категории работников в ЦЗН в 2022 году помогут найти новую временную работу. И со старой увольняться не придется.

Что касается психологической помощи, то скоро утвердят стандарт по ее оказанию.

Специалист поможет:

  • повысить мотивацию к труду;
  • решить психологические проблемы, препятствующие самореализации;
  • адаптироваться к существующим условиям.
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