В ЦЗН окажут психологическую помощь людям, которым грозит увольнение

Такая норма есть в проекте постановления правительства, которое рассмотрели на заседании РТК.

Поддержку окажут работникам, которые находятся под риском увольнения по инициативе работодателя, пребывают в отпуске без содержания или отправлены в простой.

Кстати, этой же категории работников в ЦЗН в 2022 году помогут найти новую временную работу. И со старой увольняться не придется.

Что касается психологической помощи, то скоро утвердят стандарт по ее оказанию.

Специалист поможет:

повысить мотивацию к труду;

решить психологические проблемы, препятствующие самореализации;

адаптироваться к существующим условиям.