В ЦЗН окажут психологическую помощь людям, которым грозит увольнение

Такая норма есть в проекте постановления правительства, которое рассмотрели на заседании РТК.
Поддержку окажут работникам, которые находятся под риском увольнения по инициативе работодателя, пребывают в отпуске без содержания или отправлены в простой.
Кстати, этой же категории работников в ЦЗН в 2022 году помогут найти новую временную работу. И со старой увольняться не придется.
Что касается психологической помощи, то скоро утвердят стандарт по ее оказанию.
Специалист поможет:
- повысить мотивацию к труду;
- решить психологические проблемы, препятствующие самореализации;
- адаптироваться к существующим условиям.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.