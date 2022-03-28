Интернет и IT

Пользоваться Facebook и Instagram можно, только без экстремистских постов. Так решил суд

Спустя неделю суд выложил решение о блокировке Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признана экстремистской). Пользоваться этими соцсетями можно, за это ничего не будет.

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Тверской районный суд выложил решение, скачать можно во вложении.

Самое главное — физлицам и юрлицам разрешено ими пользоваться, но, само собой, не заниматься запрещенной деятельностью.

Об использовании рекламы на этих платформах, а также о владении акциями в решении суда ничего не сказано. В этом юристы будут разбираться отдельно

Читайте также: за рекламу в Instagram и Facebook и владение акциями Meta возможна уголовка, считает юрист.

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