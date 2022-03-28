Пользоваться Facebook и Instagram можно, только без экстремистских постов. Так решил суд

Тверской районный суд выложил решение, скачать можно во вложении.
Самое главное — физлицам и юрлицам разрешено ими пользоваться, но, само собой, не заниматься запрещенной деятельностью.
Об использовании рекламы на этих платформах, а также о владении акциями в решении суда ничего не сказано. В этом юристы будут разбираться отдельно.
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На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.