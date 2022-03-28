УСН

❗ Регионы начали переносить сроки уплаты налога по УСН

Региональные власти получили право в 2022 году переносить срок уплаты налогов по спецрежимам (закон №52-ФЗ от 09.03.2022). В некоторых регионах такие решения уже приняты.

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Так, в Ульяновской области вышло постановление областного правительства от 23.03.2022 № 129-П, которым продлен срок уплаты налогов по УСН и ЕСХН.

Например, годовой налог по УСН компании должны были уплатить до 31 марта, но срок сдвинули на 30 июня. По ЕСХН отсрочка еще больше — до 15 декабря.

О праве властей вводить отсрочки по налогам мы писали тут.

Смотрите в нашей таблице, какие сроки перенесли.

 

Старый срок уплаты

Новый срок уплаты

Налог по УСН за 2021 год

31.03.2022 — организации;

04.05.2022 — ИП

30.06.2022

Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2022 года

25.04.2022

30.09.2022

Авансовый платеж по УСН за полугодие 2022 года

25.07.2022

15.12.2022

Авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2022 года

25.10.2022

15.12.2022

Налог по ЕСХН за 2021 год

31.03.2022

15.12.2022

Авансовый платеж по ЕСХН за полугодие 2022 года

25.07.2022

15.12.2022

 

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