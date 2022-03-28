❗ Регионы начали переносить сроки уплаты налога по УСН

Так, в Ульяновской области вышло постановление областного правительства от 23.03.2022 № 129-П, которым продлен срок уплаты налогов по УСН и ЕСХН.
Например, годовой налог по УСН компании должны были уплатить до 31 марта, но срок сдвинули на 30 июня. По ЕСХН отсрочка еще больше — до 15 декабря.
О праве властей вводить отсрочки по налогам мы писали тут.
Смотрите в нашей таблице, какие сроки перенесли.
Старый срок уплаты
Новый срок уплаты
Налог по УСН за 2021 год
31.03.2022 — организации;
04.05.2022 — ИП
30.06.2022
Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2022 года
25.04.2022
30.09.2022
Авансовый платеж по УСН за полугодие 2022 года
25.07.2022
15.12.2022
Авансовый платеж по УСН за 9 месяцев 2022 года
25.10.2022
15.12.2022
Налог по ЕСХН за 2021 год
31.03.2022
15.12.2022
Авансовый платеж по ЕСХН за полугодие 2022 года
25.07.2022
15.12.2022
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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