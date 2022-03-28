Налоговики хотят знать, почему зарплаты ниже средних? Скажите им правду

«У кого из ИФНС требовали пояснения, почему зарплата ниже средней по отрасли? Что писали в ответ на требование» — спросили в «Красном уголке бухгалтера»..

В ответ советуют написать правду. Кто-то пишет, что все сотрудники неполный день работают. Кто-то — что зарплата выше МРОТ, а то, что ниже средней по отрасли — так это виной тяжелая экономическая ситуация.

А кому-то прилетало в две компании, у которых одинаковые ОКВЭДы и сами они по одному адресу сидят. Причем в одной спросили, «почему не 50», в другой — «почему не 100». В итоге ответили, что среднеотраслевая — это непонятно кем рекомендованная зарплата, а не обязательная для всех.

«Хочется на такие требования ответить „скажите спасибо что вообще работаем и платим хоть какую-то зарплату людям“», — подытожили в комментариях.

Еще есть мнение, что на подобные запросы стоит спросить у налоговиков: собственно говоря, какую именно статью НК мы тут нарушили?

Кстати говоря, у налоговиков был сбой, они вот такие шедевры рассылают:

Читайте также: налоговики шлют требования по сертификатам качества. Ответить можно отпиской, на налоги это не повлияет.