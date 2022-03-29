Опоздали сдать декларацию хотя бы на один день? Будет штраф

«Возможно ли избежать штрафа за просрочку предоставления декларации по прибыли на один день?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».
В комментариях пишут, что штраф будет, тысяча рублей. Но можно попробовать написать ходатайство, что нарушили в первый раз, просим уменьшить сумму штрафа. Но это если нулевую отправить. Если ненулевая, штраф будет 20% от суммы налога, подлежащего к уплате, но не менее 1000 рублей.
Еще советуют сначала подать нулевую декларацию, потом уточниться. За уточненку с начислениями не штрафуют. Также не оштрафуют за просрочку квартальной декларации.
Кроме того, пишут, что просрочкой считается момент, когда декларацию примет оператор. Если через ЭДО отправить за минуту до окончания срока, а оператор примет позже срока — прокамералят и оштрафуют.
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