Иногда оригиналы документов проще забрать самим, чем ждать их от контрагентов. Особенно, если грозит выездная

«Можно ли принимать к учету скан УПД?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

По словам бухгалтера, задавшей вопрос, сумма по сделке большая, заявлен вычет по НДС. Однако контрагент уперся, и высылать оригинал не хочет. А автор не хочет проблем с налоговой, если те потребуют доказательства сделки.

В комментариях советуют самим съездить и забрать, раз большие суммы. Либо пользоваться ЭДО. А также напомнили, что для суда сейчас доказательствами могут быть переписка в мессенджерах или по элекетронной почте, не то, что сканы.

Если же без оригинала никак, советуют курьерской почтой забрать. Если есть большие перспективы, что придет налоговая проверка.