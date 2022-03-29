Иногда оригиналы документов проще забрать самим, чем ждать их от контрагентов. Особенно, если грозит выездная

«Можно ли принимать к учету скан УПД?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».
По словам бухгалтера, задавшей вопрос, сумма по сделке большая, заявлен вычет по НДС. Однако контрагент уперся, и высылать оригинал не хочет. А автор не хочет проблем с налоговой, если те потребуют доказательства сделки.
В комментариях советуют самим съездить и забрать, раз большие суммы. Либо пользоваться ЭДО. А также напомнили, что для суда сейчас доказательствами могут быть переписка в мессенджерах или по элекетронной почте, не то, что сканы.
Если же без оригинала никак, советуют курьерской почтой забрать. Если есть большие перспективы, что придет налоговая проверка.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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