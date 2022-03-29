Если налоговики по встречке требуют документы, а у вас их нет — отписывайтесь, или запрашивайте у контрагента

«Пришло ИП требование предоставить документы за 2019-21 годы в связи с выездной проверкой у поставщика. Я бухгалтер новый и этих документов реально не найти. Какая сумма штрафа будет?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».
В комментариях ответили, что могут оштрафовать на 10 тысяч рублей по п. 2 ст. 126 НК.
Однако при этом советуют ответить, что нет возможности отправить документы, тогда штрафа не будет. Главное, ответить в срок.
А кроме того, рекомендуют к поставщику обратиться, пусть вышлет дубликаты, или хотя бы копии. Тем более, ему это даже больше нужно, у него же проверка.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.