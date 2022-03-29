Налоговые проверки

Если налоговики по встречке требуют документы, а у вас их нет — отписывайтесь, или запрашивайте у контрагента

Бухгалтеры рекомендуют при встречной проверке запросить документы у контрагента, если у вас их по какой-то причине нет. Тем более, у контрагента выездная проверка, ему это даже нужнее.

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«Пришло ИП требование предоставить документы за 2019-21 годы в связи с выездной проверкой у поставщика. Я бухгалтер новый и этих документов реально не найти. Какая сумма штрафа будет?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях ответили, что могут оштрафовать на 10 тысяч рублей по п. 2 ст. 126 НК.

Однако при этом советуют ответить, что нет возможности отправить документы, тогда штрафа не будет. Главное, ответить в срок.

А кроме того, рекомендуют к поставщику обратиться, пусть вышлет дубликаты, или хотя бы копии. Тем более, ему это даже больше нужно, у него же проверка.

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