Валюты снижаются, Мосбиржа продолжает торги акциями. Инвестдайджест

📊 Мосбиржа сегодня продолжает торги акциями, облигациями и ПИФами. Короткие продажи запрещены.

💵 ЦБ вчера снизил курс доллара до 86 рублей 28 копеек.

💱 В марте платежей в СБП было в полтора раза больше, чем в феврале. Сказался уход GooglePay и ApplePay.

💹 В Росссии могут создать новую платежную единицу для международных расчетов.