Инвестиции

Валюты снижаются, Мосбиржа продолжает торги акциями. Инвестдайджест

Доллар на Forex на отметке 86,59 рубля, евро — 96,44 рубля, юань — 13,64 рубля. Нефть марки Brent торгуется за $111,14, золото — $1 925,09. Биткоин стоит $47 424,07.

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📊 Мосбиржа сегодня продолжает торги акциями, облигациями и ПИФами. Короткие продажи запрещены.

💵 ЦБ вчера снизил курс доллара до 86 рублей 28 копеек.

💱 В марте платежей в СБП было в полтора раза больше, чем в феврале. Сказался уход GooglePay и ApplePay.

💹 В Росссии могут создать новую платежную единицу для международных расчетов.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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