Если в регионе есть обязанность сдавать сведения в ЦЗН, то лучше от них не бегать. Будут искать и оштрафуют

«В центр занятости нужно что-то сдавать? Штат 6 чел, микропредприятие, вакансий нет», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях ответили, что нужно смотреть региональное законодательство. В качестве примера упомянули Краснодарский край. Пишут, при любом количестве работников сдают.

Кто-то пишет, что нужно подавать сведения об отсутствии вакансий, сведения о кадровом составе. И при этом заметили, что если ничего в ЦЗН не подавать, то те, с большой долей вероятности, и не вспомнят. А если подать — то придется каждый месяц.

Однако прятаться от ЦЗН не советуют — все равно найдут. Кого-то, пишут, через несколько лет нашли, так еще и штрафами грозят.

В статье 25 закона о занятости № 1032-1 описано, какие сведения и как часто работодатели должны направлять в ЦЗН. Среди этих сведений — отчет о вакансиях.

Разъяснения по этому поводу дал Минтруд. Читайте об этом здесь.

Так, нулевой отчет считается сданным, если работодатель зарегистрирован на портале «Работа в России» и ничего там не разместил (п. 29 Правил, утв. постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885)

Таким образом, есть регистрация + нет вакансий = нулевой отчет.