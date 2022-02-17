🔥 Работодатели должны ежемесячно сдавать в ЦЗН отчет о вакансиях: разъяснения Минтруда

Отчитываться надо раз в месяц, но если вакансий нет, то регистрация на портале приравнивается к нулевому отчету.
В статье 25 закона о занятости № 1032-1 описано, какие сведения и как часто работодатели должны направлять в ЦЗН. Среди этих сведений — отчет о вакансиях. Он вызывает больше всего вопросов. Ответы дал Минтруд.
- обо всех ли вакансиях надо сообщать или только об инвалидных;
- все ли работодатели должны отчитываться или только те, у кого штат более 25 человек;
- надо ли сдавать нулевые отчеты;
- по какой форме сдавать отчет;
- в какие сроки сдавать отчет;
- какой штраф за нарушение.
Наши читатели поделились ответом Минтруда на эти вопросы.
Речь пойдет об обязанностях работодателей с численностью от 25 человек и госкомпаний. Для них в законе прописана обязанность сдавать сведения электронно — через портал «Работа в России» (п.3.2 ст. 25 закона о занятости).
По работодателям с численностью до 25 человек интрига пока сохраняется.
1. О каких вакансиях и кто отчитывается?
Отчитываться надо обо всех вакансиях. Исключений ни для кого нет.
2. Какой срок сдачи отчета?
Сдавать отчет надо ежемесячно.
К сожалению, Минтруд не ответил на вопрос о конкретных сроках. В законе они не прописаны.
3. Что такое нулевой отчет?
Нулевой отчет считается сданным, если работодатель зарегистрирован на портале «Работа в России» и ничего там не разместил (п. 29 Правил, утв. постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885)
Таким образом, есть регистрация нет вакансий = нулевой отчет.
4. По какой форме сдают отчет?
Формы отчетов работодателей утверждены приказами Минтруда от 20.10.2021 № 738н и от 26.01.2022 № 24.
В приказе № 24 формы для сведений о вакансиях нет.
Бланк вакансии есть в приказе № 738 (приложение № 9). Об этом мы рассказывали здесь. Про бланки из приказа № 24 читать тут.
5. Какие штрафы?
Ответственность за несдачу или несвоевременную сдачу отчета предусмотрена по статье 19.7 КоАП.
Штраф по статьей 19.7 КоАП составляет:
- на граждан — от 100 до 300 рублей;
- на должностных лиц — от 300 до 500 рублей;
- на юрлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.
Об этом мы рассказывали здесь.
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