🔥 Работодатели должны ежемесячно сдавать в ЦЗН отчет о вакансиях: разъяснения Минтруда

Отчитываться надо раз в месяц, но если вакансий нет, то регистрация на портале приравнивается к нулевому отчету.

В статье 25 закона о занятости № 1032-1 описано, какие сведения и как часто работодатели должны направлять в ЦЗН. Среди этих сведений — отчет о вакансиях. Он вызывает больше всего вопросов. Ответы дал Минтруд.

обо всех ли вакансиях надо сообщать или только об инвалидных;

все ли работодатели должны отчитываться или только те, у кого штат более 25 человек;

надо ли сдавать нулевые отчеты;

по какой форме сдавать отчет;

в какие сроки сдавать отчет;

какой штраф за нарушение. Бизнес интересуется:

Наши читатели поделились ответом Минтруда на эти вопросы.

Речь пойдет об обязанностях работодателей с численностью от 25 человек и госкомпаний. Для них в законе прописана обязанность сдавать сведения электронно — через портал «Работа в России» (п.3.2 ст. 25 закона о занятости).

По работодателям с численностью до 25 человек интрига пока сохраняется.

1. О каких вакансиях и кто отчитывается?

Отчитываться надо обо всех вакансиях. Исключений ни для кого нет.

2. Какой срок сдачи отчета?

Сдавать отчет надо ежемесячно.

К сожалению, Минтруд не ответил на вопрос о конкретных сроках. В законе они не прописаны.

3. Что такое нулевой отчет?

Нулевой отчет считается сданным, если работодатель зарегистрирован на портале «Работа в России» и ничего там не разместил (п. 29 Правил, утв. постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885)

Таким образом, есть регистрация нет вакансий = нулевой отчет.

4. По какой форме сдают отчет?

Формы отчетов работодателей утверждены приказами Минтруда от 20.10.2021 № 738н и от 26.01.2022 № 24.

В приказе № 24 формы для сведений о вакансиях нет.

Бланк вакансии есть в приказе № 738 (приложение № 9). Об этом мы рассказывали здесь. Про бланки из приказа № 24 читать тут.

5. Какие штрафы?

Ответственность за несдачу или несвоевременную сдачу отчета предусмотрена по статье 19.7 КоАП.

Штраф по статьей 19.7 КоАП составляет: на граждан — от 100 до 300 рублей;

на должностных лиц — от 300 до 500 рублей;

на юрлиц — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Об этом мы рассказывали здесь.