Заём от учредителя можно оформить как финансовую помощь. Если у него доля выше 50%, налога не будет

«С 2014 года висит заём от учредителя по кассе. На расчетный счёт не вносили. Что с ним делать? Могу списать как внереализационный доход и заплатить налог? У нас УСН», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях посоветовали просто вернуть его. На что автор вопроса пишет, что не хотелось бы убыток показывать за прошлый год, а эта сумма как раз его закроет.

Еще советуют оценить, если были траты, на что потрачено. Если есть документы, подтверждающие, что траты были для хозяйственной деятельности, можно оформить как прощение долга, и при этом налог не платить. Но автор пишет, что ей бы вариант поспокойнее, налог заплатить готовы.

А кроме того, советуют оформить как финансовую помощь. Если доля учредителя в уставном капитале более 50%, то налога на прибыль не будет (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК). Для УСН это правило тоже действует (письмо Минфина от 17.04.2015 № 03-11-06/2/21943).