Жене справки 2-НДФЛ за мужа в налоговой не дадут. Если развод — может запросить через суд

«Соучредитель и гендир компании в бракоразводном процессе, раздел имущества, алименты и т.д. Все справки 2-НДФЛ сформированы, выданы. Но жена выданным справкам не верит, и намерена обратиться в налоговую, чтобы ей выдали его справки оттуда. Вопрос: налоговая выдаёт такие справки по запросу третьих лиц?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях объяснили, что ничего нового в справках из налоговой жена не увидит. Да и не выдадут ей ничего. Как вариант, посоветовали им вместе сходить, чтобы ему выдали, а он ей сразу передаст.

Либо, как вариант, может запросить суд по ходатайству. Суду все выдадут. Еще может обратиться адвокат, если он есть в данном процессе.

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