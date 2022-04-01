Что написать налоговикам на требование о среднеотраслевой зарплате? Образец ответа от подписчиков

«Пришло требование пояснить зарплату ниже среднеотраслевого значения, что пишете обычно?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

Как правило, чаще всего отписываются, что зарплата выше МРОТ, ничего не нарушают. Еще в качестве причин для выплат таких зарплат указывают кризис, пандемию, сотрудников на неполной ставке. А кто-то отвечают, что у них малое предприятие, и сравнивать его с крупным нельзя.

Кроме того, налоговикам отвечают, что нигде нет обязанности платить среднеотраслевую зарплату. Кто-то даже поделился текстом ответа:

«При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ (ч. 2 ст. 93 ТК РФ). В соответствии с ТК РФ указанные работники получали оплату пропорционально отработанному времени. При условии работы на полной ставке, вышеуказанные работники получали бы заработную плату превышающую МРОТ.

В свою очередь ТК РФ не содержит требований о выплате заработной платы не ниже средней заработной платы по соответствующей отрасли. Стоит так же отметить, что характер работы неполного рабочего был обусловлен нестабильной экономической ситуацией в стране в связи с пандемией».

Коллеги, забирайте, пользуйтесь.