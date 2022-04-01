Бумага скоро подешевеет, считают в Минпромторге. Только цены говорят о другом

Как сообщает министерство, Светлогорский целлюлозно-бумажный комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае. Кроме того, ему были предложены российские ингредиенты.

Будет новый сорт бумаги, немного другого цвета, не ярко-белая, передает «ТАСС». Хотя бухгалтеры готовы печатать вообще на неотбеленной.

Вот только недавно представитель рынка канцтоваров сообщал «Клерку», что старых цен все равно не будет.

Да и ценник в интернете на самый популярный бренд снижаться не спешит:

Как бухгалтеры экономят бумагу, мы рассказывали тут. Например, бухгалтерам присылают накладные в формате А5 вместо А4. Кто-то вообще отказывается обмениваться доками на бумаге.