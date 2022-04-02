Компании и ИП могут получить наличные доллары, фунты, евро, иены на командировки

ЦБ также напомнил, что пока действует временный порядок по операциям с наличной валютой для компаний и предпринимателей-резидентов (с 10.03 по 10.09). Они могут получить доллары США, японские иены, британские фунты и евро только в сумме эквивалентной не более $5000 и только для оплаты командировочных расходов за границей.

Если у ИП или фирмы несколько валютных счетов в разных банках — сумму можно получить в каждом банке.

А если для командировки понадобится большая сумма, можно обратиться в банк и письменно обосновать ее необходимость. Банк будет обращаться в ЦБ, чтобы регулятор разрешил превысить лимит.

Банку понадобится сообщить сведения о сотрудниках, которые поедут в командировку, порядок и размеры возмещения расходов, решения о направлении их в командировку, с указанием их ФИО, сроков, мест, куда поедут. Также придется сообщить сведения о проезде, найму жилых помещений, суточных и других расходах.