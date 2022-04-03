Трудовые отношения

В ЦЗН надо сдавать отчеты при ликвидации, банкротстве, переводе на неполный день, о вакансиях: таблица

Обязанность работодателей передавать сведения в ЦЗН прописана в пунктах 2 и 3 статьи 25 закона «О занятости населения» № 1032-1 от 19.04.1991. В законе указана периодичность сдачи, но конкретного срока, например, по вакансиям, нет.

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Правила передачи сведений устанавливает правительство (постановление № 2576 от 30.12.2021).

Работодатели с численностью до 25 человек могут сдавать отчеты на бумаге. Те, у кого штат больше 25 человек, сдают электронные отчеты через портал «Работа в России».

В законе № 1032-1 не прописана обязанность сдавать отчеты по дистанционщикам. Однако есть рекомендации РТК от 28.01.2022 о переводе на дистанционку максимально возможной численности работников. Минтруд разработал бланк отчета о дистанционщиках.

Мы собрали все данные в одну таблицу.

Сведения

Основание

Бланк

Срок сдачи

О ликвидации организации или закрытии ИП, сокращении штата и предполагаемом увольнении сотрудников

Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 1 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

Организация — за два месяца, ИП —за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий

Если увольнения массовые — за 3 месяца

Об установлении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства

Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 2 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

В течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий

Об организации дистанционной работы

-

Приложение № 2 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

-

О процедуре банкротства

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 3 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

ежемесячно

О профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 4 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

ежемесячно

О наличии свободных рабочих мест и вакансиях

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 9 к приказу Минтруда № 738н от 20.10.2021

ежемесячно

О созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте

Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1

Приложение № 5 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022

ежемесячно

 

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