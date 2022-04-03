В ЦЗН надо сдавать отчеты при ликвидации, банкротстве, переводе на неполный день, о вакансиях: таблица

Правила передачи сведений устанавливает правительство (постановление № 2576 от 30.12.2021).
Работодатели с численностью до 25 человек могут сдавать отчеты на бумаге. Те, у кого штат больше 25 человек, сдают электронные отчеты через портал «Работа в России».
В законе № 1032-1 не прописана обязанность сдавать отчеты по дистанционщикам. Однако есть рекомендации РТК от 28.01.2022 о переводе на дистанционку максимально возможной численности работников. Минтруд разработал бланк отчета о дистанционщиках.
Мы собрали все данные в одну таблицу.
Сведения
Основание
Бланк
Срок сдачи
О ликвидации организации или закрытии ИП, сокращении штата и предполагаемом увольнении сотрудников
Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 1 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
Организация — за два месяца, ИП —за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий
Если увольнения массовые — за 3 месяца
Об установлении режима неполного рабочего времени, а также о приостановке производства
Пункт 2 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 2 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий
Об организации дистанционной работы
-
Приложение № 2 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
-
О процедуре банкротства
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 3 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
ежемесячно
О профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 4 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
ежемесячно
О наличии свободных рабочих мест и вакансиях
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 9 к приказу Минтруда № 738н от 20.10.2021
ежемесячно
О созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте
Пункт 3 статьи 25 закона № 1032-1
Приложение № 5 к приказу Минтруда № 24 от 26.01.2022
ежемесячно