В ЦЗН надо сдавать отчеты при ликвидации, банкротстве, переводе на неполный день, о вакансиях: таблица

Правила передачи сведений устанавливает правительство (постановление № 2576 от 30.12.2021).

Работодатели с численностью до 25 человек могут сдавать отчеты на бумаге. Те, у кого штат больше 25 человек, сдают электронные отчеты через портал «Работа в России».

В законе № 1032-1 не прописана обязанность сдавать отчеты по дистанционщикам. Однако есть рекомендации РТК от 28.01.2022 о переводе на дистанционку максимально возможной численности работников. Минтруд разработал бланк отчета о дистанционщиках.

Мы собрали все данные в одну таблицу.