ЦБ разъяснил, как продавать 80% валюты, ПСБ пришел в Крым. Инвестдайджест
Доллар на Forex торгуется за 84,50 рубля, евро — за 93,20 рубля, юань — 13,33 рубля. Нефть марки Brent — $109,16, золото — $1 929,15. Биткоин на отметке $46 696,17.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ
: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.