Инвестиции

ЦБ разъяснил, как продавать 80% валюты, ПСБ пришел в Крым. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 84,50 рубля, евро — за 93,20 рубля, юань — 13,33 рубля. Нефть марки Brent — $109,16, золото — $1 929,15. Биткоин на отметке $46 696,17.

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📊 Индекс Мосбиржи составил 2785,51 на момент открытия торгов. Сейчас снизился до 2748,66.

💵 Маркетплейсы будут кредитовать малый бизнес, если они с ним работают.

📑 Надо продавать 80% выручки от ВЭД в любой валюте: новые разъяснения ЦБ.

🚧 Для иностранных товаров официально разрешили серый импорт. Список будет позже.

💳 Промсвязьбанк заработал в Крыму. Правда, только онлайн.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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