Налоговики опять стали просить все документы подряд, а не по конкретной сделке

В «Красном уголке бухгалтера» просят совета. Прилетело требование от налоговиков. Хотят очень много докментов, причем запрашивает чужая налоговая, на основании ч. 2 ст. 93.1 НК.

Вопрос заключается в том, что можно ли предоставить только договор и спецификацию.

Вообще, часть 2 статьи 93.1 НК — это запрос вне рамок налоговых проверок. Он может быть только по конкретной сделке. Конкретной сделки налоговики в требовании указать не удосужились.

А потому, можно вообще ничего им не отправлять, а ответить на требование просьбой уточнить, по какой конкретно сделке им нужна информация. Либо уточнить основания, на которых они просят столь внушительное количество документов.

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