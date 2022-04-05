Налоговики могут зачесть переплату сами. Если не зачли — возможно, уже поздно

У ООО на ОСНО висит переплата по налогу на прибыль, уже более 3 лет. В «Красном уголке бухгалтера» задались вопросом, получится ли зачесть эту переплату, если ООО покажет прибыль.

В комментариях предложили в первую очередь провести сверку с налоговой. После сверки — написать заявление на зачет, если есть реальная задолженность. Если откажут по причине автозачета — все хорошо, уже зачли.

Еще разъяснили, как правильно срок считать, поскольку если три года прошло, то зачета не будет.

Сдавали без нарушений по срокам — нужно отсчитать три года с даты подачи декларации. Например, подали 27 января 2022 г., то отсчёт пойдёт от 27 января 2022 г.

— нужно отсчитать с даты подачи декларации. Например, подали 27 января 2022 г., то отсчёт пойдёт от 27 января 2022 г. Если сдали 1 апреля 2022 года (с нарушениями), то отсчёт с 28.03.2022 г.

Кроме того, посоветовали посмотреть практику — Определение ВС № 306-КГ15-6527 от 03.09.2015 г. и Постановление Президиума ВАС № 17750/10 от 28.06.2011 г.