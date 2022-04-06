Пенсии из НПФ за счет взносов близких родственников хотят освободить от НДФЛ

Такой законопроект с поправками в статье 213.1 НК внесен в Госдуму группой депутатов.

За кого-то взносы в НПФ платит работодатель (по договору НПО), кто-то плати сам лично из своего кармана, а за кого-то платит близкий человек.

Когда пенсионер начинает получать негосударственную пенсию, НДФЛ не будет только если это пенсия за счет его личных взносов по договору НПО, который он лично заключил с НПФ.

Если же договор заключил один человек в пользу другого, пенсия будет облагаться НДФЛ.

Это хотят исправить. Освободить от НДФЛ планируют пенсию из НПФ по договору, который заключен в пользу:

супругов;

родителей;

детей;

дедушки/бабушки;

внуков;

братьев/сестер;

опекаемых детей-инвалидов.

Если договор с НПФ заключен работодателем, то пенсия по-прежнему будет облагаться НДФЛ. За сами взносы, которые идут в его пользу, сотрудник НДФЛ не платит, а вот пенсия облагается НДФЛ. Об этом читайте тут.