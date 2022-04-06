НДФЛ

Пенсии из НПФ за счет взносов близких родственников хотят освободить от НДФЛ

Негосударственную пенсию, которую один человек получает за счет взносов, которые за него платил кто-то другой, могут освободить от НДФЛ. Но только если эти люди – родственники.

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Такой законопроект с поправками в статье 213.1 НК внесен в Госдуму группой депутатов.

За кого-то взносы в НПФ платит работодатель (по договору НПО), кто-то плати сам лично из своего кармана, а за кого-то платит близкий человек.

Когда пенсионер начинает получать негосударственную пенсию, НДФЛ не будет только если это пенсия за счет его личных взносов по договору НПО, который он лично заключил с НПФ.

Если же договор заключил один человек в пользу другого, пенсия будет облагаться НДФЛ.

Это хотят исправить. Освободить от НДФЛ планируют пенсию из НПФ по договору, который заключен в пользу:

  • супругов;
  • родителей;
  • детей;
  • дедушки/бабушки;
  • внуков;
  • братьев/сестер;
  • опекаемых детей-инвалидов.

Если договор с НПФ заключен работодателем, то пенсия по-прежнему будет облагаться НДФЛ. За сами взносы, которые идут в его пользу, сотрудник НДФЛ не платит, а вот пенсия облагается НДФЛ. Об этом читайте тут.

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