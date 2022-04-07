НДС

Цену договора с поставщиком можно поменять задним числом, если он слетел с УСН в прошлом году

Если поставщик утратил право на УСН в прошлом году, а покупатель узнал об этом только сейчас, нужно изменить цену договора с учетом НДС. Причем действовать эта поправка может начать задним числом, с момента, как право на УСН было утрачено.

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Прилетел вопрос в «Красный уголок бухгалтера». В апреле этого года стало известно, что контрагент утратил право на УСН в последнем квартале прошлого года (превысил лимит). Теперь он на ОСНО. Хотят подписать дополнительное соглашение о том, что цена изменилась из-за НДС. Суть вопроса — каким числом его подписывать, задним, или текущим.

В комментариях указали, что допсоглашение можно подписать текущей датой, но обязательно добавить пункт, что раздел договора о цене начинает действовать с того момента, как поставщик сменил систему налогоблоожения. это называется «ретроспективная оговорка».

Также стоит добавить в допсоглашение информацию о том, что из-за смены системы НО придется доплатить НДС (в 4 кв. 2021 года оплата была без НДС). Доплатить можно также текущей датой.

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