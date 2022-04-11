УСН

❗ Проверьте, положена ли вам рассрочка по УСН. Заработал специальный сервис

На официальном сайте ФНС запустили интерактивный помощник, где можно узнать о новых сроках уплаты налога по УСН в 2022 году.

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В новом сервисе ФНС вам надо ввести свой ИНН. Система проверит, соответствуете ли ваш бизнес требованиям, и выдаст результат — можно или нет воспользоваться мерой поддержки.

Результат может быть такой:

1 Или такой:

2

Перенос срока уплаты утвержден постановлением правительства № 512 от 30.03.2022. Об этом мы рассказывали здесь.

Перенос идет на полгода для налога за 2021 год и 1 квартала 2022 года. Причем платить надо не сразу в новый срок, а с рассрочкой еще на полгода.

Но эта льгота — не для всех упрощенцев. Для ее применения надо иметь нужный код ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причем этот код должен быть заявлен основным. Перечнь нужных кодов — в нашей таблице.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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