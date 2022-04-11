❗ Проверьте, положена ли вам рассрочка по УСН. Заработал специальный сервис

В новом сервисе ФНС вам надо ввести свой ИНН. Система проверит, соответствуете ли ваш бизнес требованиям, и выдаст результат — можно или нет воспользоваться мерой поддержки.

Результат может быть такой:

Или такой:

Перенос срока уплаты утвержден постановлением правительства № 512 от 30.03.2022. Об этом мы рассказывали здесь.

Перенос идет на полгода для налога за 2021 год и 1 квартала 2022 года. Причем платить надо не сразу в новый срок, а с рассрочкой еще на полгода.

Но эта льгота — не для всех упрощенцев. Для ее применения надо иметь нужный код ОКВЭД в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Причем этот код должен быть заявлен основным. Перечнь нужных кодов — в нашей таблице.