Финансовый кризис

Внешнего управления иностранными компаниями пока не будет

Иностранный бизнес, который уходит из России, отправлять на внешнее управление пока станут, пишут СМИ.

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Причина — многие компании окончательно уходить пока не собираются, не разрывают договоры по аренде и платят зарплаты сотрудникам.

О том, что делать с иностранными фирмами, уходящими с российского рынка, власти уже высказывали несколько точек зрения.

Так, например, в Совете Федерации им уже грозили блокировкой активов. А премьер Михаил Мишустин объявил о возможном введении внешнего управления для таких компаний. Последню идею одобрил Путин.

Теперь этот законопроект отложили.

Как пишут «Известия» по своим источникам, многие компании, которые заявили о приостановке деятельности «до нормализации внешнеполитической ситуации», планируют возобновить работу в России. Возможно, это случится уже к лету.

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