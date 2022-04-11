Внешнего управления иностранными компаниями пока не будет

Причина — многие компании окончательно уходить пока не собираются, не разрывают договоры по аренде и платят зарплаты сотрудникам.

О том, что делать с иностранными фирмами, уходящими с российского рынка, власти уже высказывали несколько точек зрения.

Так, например, в Совете Федерации им уже грозили блокировкой активов. А премьер Михаил Мишустин объявил о возможном введении внешнего управления для таких компаний. Последню идею одобрил Путин.

Теперь этот законопроект отложили.

Как пишут «Известия» по своим источникам, многие компании, которые заявили о приостановке деятельности «до нормализации внешнеполитической ситуации», планируют возобновить работу в России. Возможно, это случится уже к лету.