Дефицита бумаги в России нет. Так считают в Минцифры

В сообщении министерства, которое цитирует ТАСС, сказано:
«В России достаточно бумаги для печатной отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной бумаги».
Между тем в чатах, например, налоговиков появляются такие сообщения:
На «Клерке» ранее писали:
- Бухгалтеры жалуются на дефицит бумаги А4, чековой ленты и картриджей для принтеров
- Магазинам в регионах не на чем печатать чеки из-за дефицита бумаги
- Дефицита офисной бумаги не будет, пообещали в Минпромторге
И всё это новости за март. В апреле цены в интернет-магазинах упали: с полутора тысяч до 700-800 рублей за пачку:
Остается только понять, как дела обстоят в оффлайн-магазинах канцтоваров. И надолго ли изменение ситуации с ценами к лучшему.