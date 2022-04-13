Экономика России

Дефицита бумаги в России нет. Так считают в Минцифры

Еще одно госведомство высказалось по поводу недостатка бумаги. Там считают, что такого не наблюдается. Цены на бумагу в интернет-магазинах действительно упали.

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В сообщении министерства, которое цитирует ТАСС, сказано:

«В России достаточно бумаги для печатной отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной бумаги».

Между тем в чатах, например, налоговиков появляются такие сообщения:

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На «Клерке» ранее писали:

И всё это новости за март. В апреле цены в интернет-магазинах упали: с полутора тысяч до 700-800 рублей за пачку:

Остается только понять, как дела обстоят в оффлайн-магазинах канцтоваров. И надолго ли изменение ситуации с ценами к лучшему.

Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

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