Если право на льготные взносы у IT-компании появится во 2 квартале, надо сдать уточненный РСВ за 1 квартал

Чтобы платить пониженные взносы, IT-компания должна соблюдать три условия:

аккредитация;

численность от 7 человек;

доля профильных доходов от 90 %.

Таблицу с условиями льготы смотрите здесь.

Условия должны соблюдаться за 9 месяцев предыдущего года и по итогам расчетного периода.

Если за 9 месяцев 2021 года все было нормально, а по итогам 1 квартала 2022 года доля доходов меньше 90 %, платить взносы надо по обычному тарифу.

Потом нужно смотреть, что будет по итогам полугодия. Если условия опять не соблюдаются, то тариф так и будет общий. Если условия соблюдаются, надо пересчитать взносы с начала года на льготный тариф и сдать уточненку по РСВ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-03-06/1/25865 от 30.03.2022.

По налогу на прибыль ситуация аналогичная, только без сдачи уточненок.

За 1 квартала налог будет по ставке 20 %, а по итогам полугодия — 0 %. Начисленный за 1 квартал авансовый платеж во 2 квартале пойдет на уменьшение.